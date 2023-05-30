Mehmet Savran'dan Nevşehirlilere seçim teşekkürü

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimleri için sandık başına giden tüm Nevşehirlilere teşekkür ederek, “Kazanan Nevşehir, kazanan Türkiye oldu. Şehrimiz ve ülkemiz için Türkiye Yüzyılı başlıyor.” dedi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, seçimlerin ardından AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı binası önünde toplanan Nevşehirlileri selamladı. Savran burada yaptığı konuşmada, Nevşehirlilere teşekkür etti.

Başkan Savran konuşmasında şunları söyledi: “21 yıldır bu ülkeyi yöneten dünya liderine bir beş yıl daha bu ülkeyi emanet eden tüm Nevşehir halkına teşekkür ediyorum. Bu yolda çok çabaladık, çok gayret ettik ama en büyük pay sizlerin. Durmadan yılmadan her iki seçimde de sandıklara giderek, o çelik gibi iradesini sandığa yansıtarak cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakı’nı yeniden bu ülkenin başına getiren sizler en büyük alkışı hak ediyorsunuz. Cumhurbaşkanımız bu seçim sürecinde ‘Biz kazanacağız, Türkiye kazanacak’ demişti. Şimdi biz kazandık, Türkiye kazandı, Nevşehir kazandı. Bundan sonra 5 yıl boyunca hem Türk Milletinin, hem tüm Nevşehir’in Türkiye Yüzyılı başlıyor. Hepiniz çok güzel günler görmeye layıksınız ve bu güzel günleri birlikte göreceğiz.”