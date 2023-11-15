Mehmet Savran'dan Nevşehirli sanayi esnafına ziyaret

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Lale Sanayi Sitesi ve Yeni Sanayi Sitesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulundu.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, bir yandan mahallelerdeki incelemelerini bir yandan da esnaf ziyaretlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Başkan Savran son olarak Lale Sanayi Sitesi 3. Blok ve Yeni Sanayi Sitesi 13 ve 14. Bloklarda bulunan işyerlerini ziyaret etti.

Burada esnafların talep ve önerilerini dinleyen Savran, esnafların Yeni Sanayi Sitesi Projesi ile ilgili soruları cevaplandırdı.

Projenin kısa sürede hayata geçirilmesi için yoğun bir şekilde çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Savran, “Yeni Sanayi Sitesi Projesi’nde önemli bir mesafe aldık. TOKİ ile görüşmelerimiz sürüyor. Kiracı esnaflara öncelik verilerek, bu dükkânların tahsisi yapıldığında da mümkün olan en uzun vadede ödeme şartları oluşturmak. Hâlihazırda avan proje bitti ve uygulama projesi de başladı. Metrekare maliyetleri belirlenmiş durumda. Bizler şu an ödeme noktasında vadenin uzatılması yönünde bir gayret gösteriyoruz. O netleştiğinde de burası ilan edilecek, ihale kapsamına alınacak ve hak sahipleri belirlenecek. Çünkü kiracı vatandaş bir yandan kendi mesleğini icra edip kira öderken bir yandan da buranın taksitini ödeyecek. O yüzde mümkün olduğu kadar makul taksitler ile ödeme kolaylığı sağlamak istiyoruz. Onun için de çalışıyoruz. Bu netleştiğinde onu da kamuoyuna ilan ederiz.” dedi.