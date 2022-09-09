Mehmet Savran'dan Nevşehir iş dünyasına ziyaret

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Sanayicilerimizin bizlerden beklentilerine hep önem verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz.” dedi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Aksaray yolu üzerinde faaliyet gösteren GNR Yapı fabrikasını ziyaret ederek, Isıcam ve cam balkon ile PVC kapı ve pencere imalatı gerçekleştirilen fabrikadaki çalışmalar hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Vefa Güngör’den bilgi aldı.

Belediye Başkan Yardımcıları Nafiz Dirikoç ve Furkan Feralan’ın da katıldığı ziyarette Savran, işçilerle öğle yemeği yiyerek bir süre sohbet etti.

Başta organize sanayi bölgesi olmak üzere Nevşehir’de bulunan ve sektörünün öncü kuruluşlarından olan şirketlerin Nevşehir’e ve Türkiye’ye büyük katma değer sağladığını belirten Savran, firmaların üretim faaliyetlerini yakından görmek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi. Ziyaretlerinde hem iş insanları hem de fabrikalarda emekçilerle sohbet ederek istişare imkanı bulduğunu kaydeden Savran, şehir ekonomisini geliştirerek ülke ekonomisine katkı sağlayan sanayicinin her zaman yanında olduklarını ifade etti. Savran, “Sanayicilerimizin bizlerden beklentilerine hep önem verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Sanayicimizin her zaman yanında duracağız” diye konuştu.