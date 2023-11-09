Mehmet Savran'dan Nevşehir esnafına ziyaret

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, esnaf ziyaretinde bulunarak, esnaflara hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Sık sık esnafların talep ve önerilerini yerinde dinlemeye devam eden Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, bu kapsamda Güzelyurt Mahallesi ve Yeni Mahalle’de esnaf ve vatandaşla bir araya geldi.

Başkan Savran, burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, varsa talep ve önerilerini dinledi.

Esnafları tek tek gezen Başkan Savran, ziyarette esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.

Vatandaşlar ve esnaflar tarafından sıcak ve samimi karşılanan Başkan Savran’a esnaflar teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler.