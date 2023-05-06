Mehmet Savran'dan Nevşehir esnafına ziyaret

AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Emre Çalışkan ile birlikte sanayi esnaflarını ziyaret eden Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Şehrimizin ticari hayatına yön veren sanayi esnafımızın tavrı da duruşu da net.” dedi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 14 Mayıs seçimleri öncesinde AK Parti Milletvekili Adayları ile birlikte seçim çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Savran, son olarak AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Emre Çalışkan ile birlikte, Lale Sanayi Sitesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Ziyaret ettiği esnafların talep ve görüşlerini dinleyen Başkan Savran, burada esnaflara yeni yapılacak sanayi sitesi hakkında bilgiler verdi. Sanayi esnaflarına bu güne kadar verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Savran, aynı desteğin 14 Mayıs seçimlerinde de sürmesini beklediklerini kaydetti.