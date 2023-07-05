Mehmet Savran'dan Nevşehir Belediyespor açıklaması

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Nevşehir Belediye Spor satılmıyor. Bu takım finansmanını sağlayacak bir kişi veya kurumla ortaklık haline getirilerek şirket oluyor. Zaten federasyonun kurallarına göre takımların şirketleşmesi lazım. Bu şekilde çareler bulamayan takımlar bir bir kapanacak.” dedi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, katıldığı canlı yayın programında Nevşehir Belediye Spor ile alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Son günlerde kamuoyunda Nevşehir Belediye Sporun satılacağı yönünde bir takım yanlış bilgilerin dolaştığını ifade eden Savran, yeni sezonda hedefi üst ligler olan ve altyapısına büyük önem veren bir takım oluşturulacağını müjdeledi.

Belediye Başkanı Savran canlı yayında şu açıklamalarda bulundu; “Ben öncelikle bir ifade yanlışını düzeltmek isterim. Nevşehir Belediye Spor satılmıyor. Bizim bu takımı sattığımız yok. Transfer maliyetini üstlenecek biriyle ortaklaşa yürüteceğiz. Biz de isteriz ki transferleri yapacak, takıma sahip çıkacak, bu takımın giderleriyle ilgili bizlere yardımcı olacak, Nevşehir’de veya şehir dışında yaşayan hemşerilerimiz olsun. Biz zaten bu aşamalara gelirken bu çarelerin hepsini aradık. Sadece bu sene için değil, 2,5 yıldır bu böyle. Bu takım 2018 yılında Nevşehir Belediye Spor oldu. Niye Belediye Spor oldu, herkes çok iyi hatırlar. Herhangi bir yönetici, başkan çıkmadığı için oldu. Herhangi bir başkan, yönetici çıkıp da bu takımın masraflarını karşılayamayacağı için Nevşehir Belediye Spor yapıldı ve yaklaşık 5 yıldır da bu isimle faaliyet gösteriyor. Her yıl bu takım için ciddi paralar harcanıyor. Bu maliyetlerin karşılanması mümkün değil. Bizim, belediye olarak takıma para verme, para aktarma gibi kanuni Nevşehir’de veya şehir dışında yaşayan hemşerilerimizin yetkimiz yok. Ayrıca kanunen olsa bile bu şehrin hizmetlerinde kullanılacak, bu şehrin yolunda, alt yapısında, parkında, sosyal tesislerinde kullanılacak paranın profesyonel futbola harcanmasına karşıyız. Biz 2,5 yıl nasıl yürüttük bunu. Öncelikle yönetici arkadaşlarımızın büyük fedakar çabaları ile oldu. Tüm yönetici arkadaşlarımız elini taşın altına koydu ve bu takımı 2,5 yıl boyunca idame ettik. İstanbul’da, Ankara’da kapı kapı gezerek bu takım için bağış topladık.”

“Yani geldiğimiz bu noktada artık bunun bağışla veya yöneticilerden toplanan parayla idame ettirilmesi mümkün değil. Bizim yaptığımız, bu harcamayı yapacak, belirli hedefleri olan birileriyle bu işi sürdürmek. Bunun için talipli olanların hedefleri sportif ve ticari olabilir. Sonuç olarak bir yatırım gibi düşünüyor buradaki adaylar. Bu transfer maliyetini karşılayacak adamlara biz de destek vereceğiz, bu takımı bıraktığımız yok. Bu takım birlikte yol yürüyecek. Gönül isterdi ki bir Nevşehirli veya bir grup Nevşehirli çıksın onlarla yürüyelim ama olmadı. Geldiğimiz noktada, tabiri caizse, başka bir çare kalmadı. Kamuoyunda bazı isimler telaffuz ediliyor doğrudur. İstanbul’dan bir grup var, Bursa ve Samsun’dan kişiler var. Bunların hepsiyle görüşme halindeyiz. Bizim temel amacımız takımı satmamak. Yani biz bu takımı bırakmıyoruz. Eğer biz bırakacak veya satacak olsaydık 2021 yılının sonunda yapardık bunu. Talipler vardı takımı tamamen almak istiyorlardı, biz “Hayır olmaz, biz takımı tamamen vermeyiz, birlikte yapmamız lazım bu işi” dediğimiz için bu noktadayız.”

ŞAMPİYONLUĞA OYNAYACAK

“Bu yıl hedefe oynayan, hedefi şampiyonluk olan bir takım kurulacak. Alt yapıya önem veren, şehrin ve bölgenin gerekirse Türkiye’nin farklı illerinden genç futbolcuların keşfedilerek kendi kaynağıyla dönebilen bir takım oluşturulacak. Bu yolda ilerliyoruz. Risk yok mudur? Risk her zaman var. 40 milyon değil 140 milyon da harcansa bu takım yine çıkamayabilir, yine başarısız olabilir veya yine çok ciddi manada sıkıntılar yaşayabilir. Hayatta risk her zaman mevcuttur. Riski göze alamayan bir şey yapamaz. Bizim amacımız Nevşehir Sporun iyi olması, şampiyon olması, Nevşehir Spora gönül vermiş taraftarlarımızın hemşerilerimizin mutlu olması. Bu uğurda çalışıyoruz, çaba gösteriyoruz. Bu hedefler doğrultusunda 3 ayrı kişiyle görüşme halindeyiz. En uygun olanını tercih edeceğiz.”

“Bu takım ne belediyenin, ne kişilerin, ne onun, ne bunun. Bu takım Nevşehir’in. Buyurun gelin Nevşehirli olarak talip olun. İsterseniz Belediye Spor ibaresini de kaldıralım, şirketleştirin takımı ve yönetin. Benden de belediyeden de ne istiyorsanız, imkan ölçüsünde yapmaya hazırız. Bunu her zaman söyledim ama geldiğimiz noktada, az önce ifade ettiğim, tanımladığım durum dışında bir seçenek yok. Ben bir kere daha söylüyorum; takım satılmıyor, Nevşehir Belediye Spor satılamaz. Nevşehir Belediye Spor Nevşehir’in takımıdır. Nevşehir Spora, Nevşehirliler sahip çıkar. Sadece takımı idame ettirmek için farklı yöntemler uygular, ortaklık bulur, finansman bulur, bağış bulur ve bunu idame ettirir. Biz anlaşacağımız kişilerle anlaşırken, hem maddi anlamda hem de sportif anlamda tedbirimizi alacağız. Harcamaların kontrolü başta olmak üzere her aşamada bulunacağız. Yani ‘Bu takımı al kardeşim istediğin gibi kullan, istediğin gibi yap, sat’ falan şeklinde bir tavrımız yok. Böyle olsaydı biz çoktan vermiştik bu takımı. 2,5 yıldır bu şekilde talep eden 2-3 kişiyi biz reddettik. Elimizi taşın altına koyduk. Çaba gösterdik. Takım hiçbir zaman sahipsiz değildir. Takım satılmıyor. Takım finansmanını idare edecek, finansmanını sağlayacak, bir kişiyle veya bir grupla bir şirketle ortaklık haline getiriliyor. Bir sponsorluk bulduğumuzu düşünün, ama bu sponsorlukta yapılacak harcamaların bir karşılığı olabilmesi için, takımın şirket haline getirip, harcama yapacak kişinin, şirketin ortağı olunması gerekiyor. Sonuçta harcayacağı para en az 30 milyon. Biz Nevşehir Spor’ un kapanmasını istemediğimiz için böyle çareler arıyoruz.

Lütfen yanlış anlaşılmasın önceki yönetimi kötülemek anlamında söylemiyorum, biz kümede kaldığımız sezon, neredeyse ligin geri kalan kısmında harcadığımız paranın, daha fazlası miktarda borç ödedik. 2.yıl borç ödemeye devam ettik. Bu takımın şu anda 1 kuruş borcu yok. Bu takımın ne resmi ne de gayri resmi en ufak bir takıntısı yok. Bir tane futbolcunun, tek bir kuruşu kalmadı, hepsini ödedik. Bugün futbolcular, hocalar Nevşehir’e gelirken ‘Bizim orda paramız kalmaz’ diyorlarsa, naçizane bu konuda mütevazı olamayacağım, bu bizim eserimizdir. Yani bir güven oluşturduk. İnşallah bu güven ortamı üzerine de, sağlayacağımız finansmanla, yapacağımız organizasyonla ve tabiri caizse ortaklıkla bu takımı üst liglere taşımak istiyoruz. Sonrasında da alt yapıya önem veren, yine hedefi en azından 1.lig olan, kendi kaynaklarından da beslenen bir takım oluşturmak. Hedefimiz de bu.”

HERKESİN BU TAKIMDA HAKKI VAR

“Bu takımda 12-13 yaşında tribüne gelen, soğuk sıcak demeden maçlara giden taraftarın da hakkı var. 80 yaşında yıllardır maça gelen, Nevşehir Belediye Spor deyince kalbi çarpan amcamızın da hakkı var. Herkesin hakkı var. Biz onların hakkını çiğnetmeyiz. Bu takımı sahipsiz bırakmayız. Bu takımı başımızdan gitsin de ne olursa olsun mantığında olamayız. Bizim hedefimiz doğru finansmanla, doğru ortaklıklarla, takımı hedefe yönelik bir takım haline getirmek. Çocukların, spor yapan gençlerin, futbol oynamak isteyen gençlerin önündeki bir umut olarak bu takımın profesyonel liglerde kalması, profesyonel liglerden üst liglere çıkması çok önemli. Biz bunun derdindeyiz. Bunun hedefindeyiz. Bizim çalışmalarımız ve gayretimiz tam