Mehmet Savran'dan Memduh Büyükkılıç'a ziyaret
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran’ı makamında ağırladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, el ele, gönül gönüle, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çalışmalarını sürdürürken, komşu illerin belediye başkanları ile istişarelerine de devam ediyor.
Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Başkan Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Nezaket ziyaretinde iki başkan arasında uyum kültürü içerisinde fikir alışverişi yapıldı.
Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Belediyemizi ziyarete gelen Nevşehir Belediye Başkanımız Mehmet Savran’a nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Savran da, misafirperverliğinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti.
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