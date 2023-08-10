Mehmet Savran'dan makam açıklaması

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Asıl makam, insanların gönlünde olandır” dedi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, her hafta farklı mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Gittiği mahallelerde mahalle sakinleri ile buluşarak esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Savran, vatandaşların talep ve önerilerini dinliyor.

Savran, son olarak 2000 Evler Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Vatandaşların sıcak ve samimi ilgisi ile karşılaşan Savran, çocuklarla da yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler dağıttı. Savran, “Önemli olan insanların gönlündeki yeriniz. İnsanların gönlünde makamınız varsa o makam en üstün makamdır. Bütün gayretimiz, hemşehrilerimizin daha huzurlu ve daha mutlu bir şekilde yaşayacakları bir kent inşa edebilmek içindir. Mahallelerimizde ihtiyaç duyulan yerlerde altyapı ve üstyapı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bir yandan yeni hizmetler yaparken bir yandan da mevcut olan yerleri yeniliyoruz.” dedi.