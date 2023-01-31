Mehmet Savran'dan mahalle ziyareti

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, hafta sonu 7 ayrı mahallede ev ziyaretlerinde bulundu.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, hafta sonu Sümer Mahallesi, 15 Temmuz Mahallesi, 350 Evler Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 2000 Evler Mahallesi, Cevher Dudayev Mahallesi ve Bekdik Mahallesi’nde ev ziyaretlerinde bulundu. Evlerine konuk olduğu vatandaşların sıcak ve samimi ilgisi ile karşılaşan Savran, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

Vatandaşlara, yıl içerisinde hayata geçirecekleri yeni projeler hakkında bilgi vererek istişarelerde bulunan Savran, çocuklar ve gençlerle de yakından ilgilendi.

Tüm vatandaşlara verdikleri destekten dolayı teşekkür eden ve onların güvenlerine layık olabilmek için tüm gücüyle çalışmayı sürdüreceğini belirten Savran, “Dinlemeden, sevmeden, gönüle girmeden olmaz. Mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev geziyorum. Çünkü sizleri, Nevşehir’imizi çok seviyorum. Bizler, halkımıza hizmet etmek için, milletimizle beraber olmak için varız. Burada vatandaşlarımızla çok güzel istişareler yapıyoruz. Şehrimizin dertleriyle dertleniyor, çözüm önerileri sunuyoruz. Bizlere kucak açan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.