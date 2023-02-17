Mehmet Savran'dan itfaiyeye ziyaret

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına ilk günden itibaren aralıksız bir şekilde devam eden ve onlarca cana umut olan itfaiye ekiplerini ziyaret etti.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Türkiye’yi yasa boğan depremin ardından Kahramanmaraş’a sevk edilen ve burada arama kurtarma faaliyetlerinde cansiperane bir şekilde görev yapan Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personellerini ziyaret etti.

Beraberinde Başkan Yardımcısı Furkan Feralan ile birlikte gittiği deprem bölgesinde, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Savran, kahraman itfaiye erlerine çalışmalarında kolaylıklar diledi. Savran, “Depremin ardından hemen Kahramanmaraş’a sevk ettiğimiz itfaiye personellerimiz, burada günlerdir AFAD koordinasyonunda fedakârca görev yapıyor. Takdire şayan çalışmalarından dolayı her bir kardeşimize teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımız çok fedakârca çalıştılar. Onlar gerçek bir kahraman.” dedi.