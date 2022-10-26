Mehmet Savran'dan Güzelyurt ve 2000 Evler mesaisi

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Güzelyurt Mahallesi ve 2000 Evler Mahallesinde belediye ekiplerinin çalışma alanlarında incelemelerde bulundu.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, mahallelerdeki incelemeleri kapsamında Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin park yenileme, peyzaj, ve yaya kaldırımı yapım çalışmaları devam eden alanları gezdi. Beraberinde Başkan Yardımcıları Ersin Erol ve Furkan Feralan ile birlikte gittiği çalışma alanlarında belediye personellerine kolaylıklar dileyen Savran, çay molası sırasında işçilerle bir süre sohbet ederek çay içti.

Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında başkan yardımcılarından bilgiler alan Savran, mahalle sakinleri ile de bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Savran, esnaf ziyaretlerinde de