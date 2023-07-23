Mehmet Savran'dan 'Gönül'den destek

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın onursal başkanlığını yaptığı Şule Yüksel Şenler Vakfınca depremzedeler yararına düzenlenen "Gönülden Gönüle Kardeşlik Köprüsü Hayır Çarşısı" programına katıldı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

İstanbul’da düzenlenen “Deprem Bölgesi Gönülden Gönüle Kardeşlik Sofraları Hayır Çarşısı” programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Valisi Davut Gül, Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Leyla Şahin Usta ve deprem bölgesine hizmet götüren belediye başkanları katıldı. Eyüpsultan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen hayır çarşısına deprem bölgesinden gelen vatandaşlar sergilerini açarken hayırseverler ise alışverişlerini yaptı.

Programda ayrıca, Nevşehir Belediyesi’nin de aralarında buylunduğu bazı belediyelerin deprem bölgesinde gerçekleştirdikleri çalışmalar sinevizyon eşliğinde gösterildi.

Programda konuşan Emine Erdoğan, “Kalplerimiz haftalarca; Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Elazığ, Malatya’da attı. Pek çok ülke toprağından daha geniş coğrafyaya yayılan, ender görülen şiddette, dahası üst üste gelen depremler ve seller ile sınandık. Buna rağmen devletimiz, afetlerin başladığı ilk andan itibaren, tüm kurumlarıyla varlığını hissettirdi. Sabahın ilk saatlerinden itibaren; gıda, kıyafet, elektronik cihaz, çadır, konteyner sevkiyatı ve arama kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatıldı. Bakanlıklarımız ve bütün kurumlarımız; İş makineleri, gemiler, tırlar, helikopterler ve uçaklar, insansız hava araçlarıyla, seferber oldular. Bugün bizleri buluşturan, Şule Yüksel Şenler Vakfı’nın Hayır Çarşısı etkinliği vesilesiyle, bütün sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür etmek isterim. Gönüllülerimiz, bütün deneyimleriyle, devletimizin ve milletimizin yanında oldular. Sıcak yemek dağıtımından, çadır kentlere varıncaya dek, günlük ihtiyaçların karşılanması için, yoğun emek sarf ettiler. Özellikle kadınlarımız ve çocuklarımız için hazırlanan hijyen kitlerinden 'Harika İşler Çantası'na ve anaokullarına varıncaya dek, akla gelebilecek her ihtiyaç düşünüldü” dedi.

Program sonunda Emine Erdoğan ve beraberindeki bakanlar, aralarında Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın da bulunduğu belediye başkanlarına deprem bölgesindeki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Erdoğan’a Nevşehir Belediyesi’nin kardeş şehri olan Hatay’da bugüne kadar gerçekleştirdiği ve bundan sonraki süreçte yapacağı çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Savran, “Depremin meydana geldiği ilk günden itibaren Nevşehir Belediyesi olarak bu bölgedeyiz. Antakya Belediyesi ile kardeş belediye ilan edildik ve o günden bu yana Antakya’ya depremin yaralarını sarmak için yardımcı olmaya çalışıyoruz.” dedi.