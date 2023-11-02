Mehmet Savran'dan 'gönül belediyeciliği' vurgusu

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, vatandaşların desteği ile gönüller kazanarak ‘Gönül belediyeciliği’ anlayışıyla Nevşehir’e hizmet etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Bekdik Mahallesi, Sümer Mahallesi ve 2000 Evler Mahallesi’nde ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Konuk olduğu evlerde vatandaşların sıcak ve samimi ilgisi ile karşılaşan Savran, talep ve önerilerini dinlediği vatandaşlarla çeşitli belediye hizmetleri hakkında istişarelerde bulundu.

Gittiği mahallelerde saha incelemelerinde de bulunan Savran, “Ülkemizin ve şehrimizin geleceği için Nevşehir Belediyesi olarak büyük bir gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Son dönemde hayata geçirdiğimiz birçok önemli yatırım ve projeye sürekli yenilerini ekleme gayretindeyiz. Göreve geldiğimiz ilk günkü heyecan ve istekle çalışmalarımızı sürdürmekte kararlıyız" dedi.