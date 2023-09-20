Mehmet Savran'dan Gaziler Günü mesajı

Türk tarihinin kahramanlık destanları ile dolu olduğunu belirten Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, "Bu kutsal vatan toprakları bizlere şehit ve gazilerimizin emanetidir" dedi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk’e Mareşal Rütbesi ve Gazilik unvanının verildiği 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, vatanı, bayrağı ve kutsal değerleri uğruna canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimizin, milletimizin övünç kaynağı, vatanseverliğin ve kahramanlığın eşsiz timsali olduğunu belirten Savran, “Milli birlik ve beraberliğimizin korunması uğruna nice destanlar yazan gazilerimiz, şanlı tarihimizin ebedi kahramanlarıdır. Emsali olmayan bir fedakârlıkla hainlere göz açtırmayan, canlarından vazgeçmeyi göze alan gazilerimizle ne kadar iftihar etsek azdır “dedi.

Savran mesajında daha sonra şu ifadelere yer verdi; “Vatanseverlikleriyle övündüğümüz, unutulmaz hizmetleriyle örnek aldığımız, şehitlik mertebesine ve gazilik unvanına ulaşmış olan tüm vatan evlatlarına karşı yapılacak en anlamlı teşekkürün, onların bizlere emanet ettiği ülkemize, milletimize, bayrağımıza, demokrasimize sahip çıkarak ve üzerimize düşen görevlerimizi en iyi şekilde yaparak hizmet etmek olduğuna inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, tüm gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum”