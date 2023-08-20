Mehmet Savran'dan ev ziyaretleri
Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, hafta sonu esnaf ve ev ziyaretleri gerçekleştirdi.
Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
Her fırsatta toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelen ve istişarelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, hafta sonu yoğun bir ziyaret programı gerçekleştirdi. 2000 Evler Mahallesi ve Cevher Dudayev Mahallelerinde esnaf ziyaretlerinde bulunarak kendisini davet eden vatandaşların evlerine konuk olan Başkan Savran, Organize Sanayi Bölgesi ve Gülşehir Yolu üzerinde de işyerini ziyaret etti.
Ziyaretlerde esnafların ve vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Savran, önümüzdeki dönemde gerçekleştirecekleri çeşitli altyapı ve üstyapı projeleri hakkında bilgiler vererek istişarelerde bulundu.
Sıcak ve samimi ilgilerinden dolayı vatandaşlara ve esnaflara teşekkür eden Savran, “Nevşehir için canla başla diyerek, hep birlikte çalışacağız. Nevşehir’in geleceği için vatandaşlarımızın görüş ve önerileri çok kıymetli.” dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|2
|4
|2. Alanyaspor
|2
|4
|3. Galatasaray
|2
|4
|4. Kasımpasa
|2
|4
|5. A.Demirspor
|1
|3
|6. Fenerbahçe
|1
|3
|7. Beşiktaş
|1
|3
|8. Trabzonspor
|2
|3
|9. İstanbulspor
|2
|2
|10. Konyaspor
|2
|2
|11. Kayserispor
|2
|2
|12. Samsunspor
|1
|1
|13. Sivasspor
|1
|1
|14. Antalyaspor
|2
|1
|15. Rizespor
|2
|1
|16. Ankaragücü
|1
|0
|17. Gaziantep FK
|1
|0
|18. Karagümrük
|1
|0
|19. Başakşehir
|1
|0
|20. Pendikspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Şanlıurfaspor
|2
|6
|2. Bodrumspor
|2
|4
|3. Manisa FK
|1
|3
|4. Adanaspor
|2
|3
|5. Çorum Belediyespor
|2
|3
|6. Gençlerbirliği
|1
|3
|7. Giresunspor
|2
|3
|8. Eyüpspor
|1
|3
|9. Sakaryaspor
|1
|3
|10. Erzurumspor
|2
|2
|11. Bandırmaspor
|1
|1
|12. Ümraniye
|2
|1
|13. Göztepe
|2
|1
|14. Altay
|1
|0
|15. Keçiörengücü
|1
|0
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Boluspor
|1
|0
|18. Kocaelispor
|1
|0
|19. Tuzlaspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Brighton
|2
|6
|2. M.City
|2
|6
|3. Brentford
|2
|4
|4. Liverpool
|2
|4
|5. Tottenham
|2
|4
|6. Newcastle
|2
|3
|7. Arsenal
|1
|3
|8. Crystal Palace
|1
|3
|9. Nottingham Forest
|2
|3
|10. M. United
|2
|3
|11. Fulham
|2
|3
|12. Chelsea
|1
|1
|13. West Ham United
|1
|1
|14. Bournemouth
|2
|1
|15. Everton
|1
|0
|16. Sheffield United
|2
|0
|17. Luton Town
|1
|0
|18. Burnley
|1
|0
|19. Aston Villa
|1
|0
|20. Wolves
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|2
|6
|2. Valencia
|2
|6
|3. Atletico Madrid
|1
|3
|4. Rayo Vallecano
|1
|3
|5. Real Betis
|1
|3
|6. Cadiz
|1
|3
|7. Athletic Bilbao
|2
|3
|8. Osasuna
|2
|3
|9. Villarreal
|2
|3
|10. Real Sociedad
|2
|2
|11. Girona
|1
|1
|12. Barcelona
|1
|1
|13. Getafe
|1
|1
|14. Las Palmas
|2
|1
|15. Mallorca
|2
|1
|16. Celta Vigo
|2
|1
|17. Sevilla
|1
|0
|18. Deportivo Alaves
|1
|0
|19. Granada
|1
|0
|20. Almeria
|2
|0