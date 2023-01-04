Mehmet Savran'dan ev turları

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Cevher Dudayev ve Esentepe Mahallesi’nde ev ziyaretlerinde bulundu.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, gün içerisindeki çalışma alanları ve işyeri ziyaretlerinin ardından her gün farklı mahallelerde ev ziyaretlerini sürdürüyor. Gittiği mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelen ve onların talep ve önerilerini dinleyen Savran, son olarak Cevher Dudayev Mahallesi’nde Bayer ve Esentepe Mahallesi’nde Aytekin ailelerine konuk oldu.

Ev ziyaretlerinde çocuklar ve gençlerle de yakından ilgilenen Savran, “Nevşehir’de yaşayan herkesi çok seviyoruz. Nevşehirlilerin daha güzel bir şehirde yaşaması için Nevşehir Belediyesi olarak tüm gücümüzle çalışıyoruz. Geride bıraktığımız yıl içerisinde mahallelerimizde birçok önemli altyapı ve üstyapı projelerimizi hayata geçirdik. Yeni yılda da aynı azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz.” dedi.