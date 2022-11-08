Mehmet Savran'dan esnafa ziyaret

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 2000 Evler Mahallesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Mahallede gerçekleştirilen üstyapı yatırımlarını inceleyen Savran, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, akşam saatlerinde ziyaret ettiği 2000 Evler Mahallesi’nde, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen üstyapı yatırımlarını yerinde inceledi. Savran, daha sonra Nursultan Nazarbayev Caddesi üzerindeki işyerlerini ziyaret etti.

Esnaflara hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulunan Savran, esnaflarla bir süre sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

Nevşehir Belediyesi olarak son iki yıl içerisinde gerek altyapı gerekse de üstyapı çalışmaları ile 2000 Evler Mahallesi’nin önemli sorunlarına neşter vurduklarını kaydeden Savran, bunların yanı sıra mahalleye çok sayıda yeni park ve yeşil alan da kazandırdıklarını kaydetti.

Yapılan çalışmalar karşısında mahalle sakinlerinin memnuniyetinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Savran, desteklerinden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.