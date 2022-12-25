Mehmet Savran'dan esnafa ziyaret

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Lale Sanayi ve Yeni Sanayi Sitelerinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir sanayisi adeta karış karış gezerek esnaflarla bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Başkan Savran, son olarak hafta sonu Lale Sanayi ve Yeni Sanayi Sitelerinde işyerlerini ziyaret ederek esnaflara “hayırlı işler” temennisinde bulundu. Sanayi esnafları ile sohbet ederek talep ve önerilerini dinleyen Savran, esnaflara Nevşehir Belediyesi’nin devam eden ve 2023 yılında gerçekleştirilecek projeleri hakkında bilgi verdi.