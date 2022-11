Mehmet Savran'dan esnafa ziyaret

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Yeni Sanayi Sitesi’nde bulunan işyerlerini ziyaret ederek esnaflara hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Yeni Sanayi Sitesi 13. Ek Blok’ta bulunan işyerlerini ziyaret etti. Sanayi esnafları ile sohbet ederek talep ve önerilerini dinleyen Savran, esnafların belediye hizmetlerine ilişkin sorularını cevaplandırdı.

Göreve geldiği ilk günden beri esnaf ziyaretlerine büyük önem verdiğini ve her ay sanayi sitesinin farklı bir bölgesinde işyeri ziyaretlerinde bulunduğunu kaydeden Savran, “Nevşehir Belediyesi olarak yapmış olduğumuz hizmet ve yatırımlarda istişareye büyük önem vermekteyiz. Gerek esnaflarımız gerekse de meslek örgütlerimiz ve STK temsilcileriyle her zaman istişare halindeyiz. Esnaflarımızın bize iletmiş olduğu talep ve sıkıntıları ortak akıl ile çözmenin gayreti içerisinde olacağız. Esnaflarımızın her daim yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Yoğun ve ağır iş tempolarına rağmen bizleri güler yüzle ve sıcak bir şekilde karşılayan esnaflarımıza bu davranışlarından dolayı da teşekkür ediyorum” dedi.