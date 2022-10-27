Mehmet Savran'dan esnaf ziyareti

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, esnaf ziyaretlerinde bulundu.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan işyerlerini ziyaret ederek esnaflara “hayırlı işler” temennisinde bulundu. İşyerlerinde karşılaştığı vatandaşlarla ve esnaflarla bir süre sohbet eden Savran, vatandaşların belediye hizmetlerine ilişkin talep ve önerilerini dinledi.

Nevşehirli vatandaşların altyapısıyla, üstyapısıyla ve yeşil alanlarıyla daha modern bir şehirde yaşaması için Nevşehir Belediyesi olarak büyük bir gayretle çalışmaya devam ettiklerini belirten Savran, çalışmaları sırasında her zaman kendine büyük destek veren vatandaşlara ve esnaflara teşekkür etti.

Savran, “Şehrimize hizmet etmeye, şehrimize güzellikler katmaya devam ediyoruz. Milletimize hizmet yolunda asla durmayacağız. Bu yıl özellikle altyapı ve üstyapı çalışmalarında tarihi rekorlara imza attık. Elimizin değmedi hiçbir mahallemiz kalmadı. Bunlarla yetinmeyip aynı aşk ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Destek veren sabır gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum."