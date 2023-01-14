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Mehmet Savran'dan esnaf ziyareti
GÜNDEM 14.01.2023, 12:30
Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, sanayi sitesinde esnaf ziyaretinde bulunarak, hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
Nevşehir Belediye Başkanı Savran, Yeni Sanayi ve Lale Sanayi Sitesi’nde esnafları ziyaret etti, onların taleplerini dinledi. Esnaflara işlerinde helalinden bol kazanç dileyen Başkan Savran, vatandaşlarla da sohbet ederken, sanayi esnafı ilgi ve alakasından dolayı teşekkürlerini iletti.
Başkan Savran, insanlara hizmet etme sevdalısı bir anlayışta olduklarını dile getirerek, hizmetlerini sürdüreceklerini, her zaman esnafların yanında yer alacaklarını vurguladı.
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