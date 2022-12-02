Mehmet Savran'dan esnaf ziyareti

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Yeni Sanayi Sitesi içerisinde bulunan işyerlerini ziyaret ederek esnaflara hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Lale Sanayi Sitesi ve Yeni Sanayi Sitesi’ndeki işyerleri ziyaretlerini sürdürüyor. Savran, son olarak 14. Ek Blokta yer alan işyerlerini ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi.

Esnafların talep ve önerilerini dinleyerek çeşitli belediye hizmetleri ve Nevşehir Belediyesi’nin yeni yılda hayata geçireceği projeler hakkında istişarelerde bulunan Savran, “Bulduğumuz her fırsatta esnaf dostlarımızı ziyaret ediyor, onların taleplerini dinliyoruz. Kendilerine hayırlı, bereketli işler diliyoruz. Bu şehir için hep birlikte gece gündüz demeden daha çok çalışacağız” dedi.