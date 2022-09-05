Mehmet Savran'dan ekiplere yerinde denetim

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, mahallelerde gerçekleştirilen altyapı yenileme ve sıcak asfalt çalışmalarının belirlenen çalışma programı dahilinde devam ettiğini belirterek, Kasım ayına kadar tüm altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin Bekdik, Mehmet Akif Ersoy, İbrahim Paşa ve Sümer Mahallelerinde gerçekleştirdikleri altyapı ve üstyapı çalışmalarını inceledi.

Beraberinde başkan yardımcısı Ersin Erol ile birlikte gittiği çalışma alanlarında görev yapan belediye ekiplerine kolaylıklar dileyen Savran, Mahalle sakinleri ve esnaflarla da bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Mahallelerde gerçekleştirdikleri içme suyu altyapısı yenileme, yağmur suyu hatları yapımı, sıcak asfalt, yol bakım ve onarım, park yenileme çalışmaları sırasında gösterdikleri sabır ve verdikleri desteklerden dolayı mahalle sakinlerine ve esnaflarına teşekkür eden Savran, Nevşehir için tüm gayretleri ile gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Borsa Kavşağı’ndan Dr. Sadık Ahmet Caddesi’ne uzanan yolda daha önce 6 günde tamamlayacaklarını söylediği altyapı çalışmasını 3 günde tamamlayarak yolu sıcak asfalt ile kaplayıp yeniden trafiğe açtıklarını kaydeden Savran, özverili çalışmalarından dolayı tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Savran, “Bu caddenin yenilenmesi için 6 gün gibi bir süre planlamıştık fakat 3 günde bitirdik. Normalde aslında biz diğer işlerimizi de vaktinde önce bitiyoruz ancak 50 günlük işi 35-40 günde bitirince o iş 40 gün sürmüş oluyor. Vatandaşlarımıza uzun gibi geliyor ancak tüm çalışmalar belirli bir çalışma takvimi içerisinde ilerliyor. Mesela bu yılki tüm altyapı yenileme ve asfalt çalışmalarımızı Kasım ayı sonuna kadar bitirmeyi planladık ancak Kasım ayına gelmeden hepsini tamamlamış olabiliriz. Tabi hava muhalefeti ve benzeri bir şey olursa yapacak bir şey yok. Çalışmalarımız sırasında bir miktar rahatsızlık veriyor olabiliriz ama bizim tüm derdimiz bu şehir. Bu şehrin insanları gelecekte altyapı problemi yaşamasın istiyoruz. İçme suyu altyapımızda yaşanan su kayıplarını önlemek, vatandaşlarımızı daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ile buluşturmak için bu çalışmaları yapmak zorundayız. Bunun yanında bu şehrin insanlarının ulaşımını daha konforlu hale getirmek için sıcak asfalt serimine tüm hızımızla devam ediyoruz. “ dedi.