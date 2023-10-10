Mehmet Savran'dan çifte mahalle ziyareti

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, esnaf ziyaretlerinde bulunarak işyeri açılışlarına katıldığı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve Bekdik Mahallesi’nde Müftü İbrahim Çelik Kuran Kursu’nu ziyaret etti.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, güne Bekdik ve M.Akif Ersoy Mahallesi’ndeki incelemeleriyle başladı. Bekdik Mahallesi’nde Muhtar Kenan Başarır ile birlikte Müftü İbrahim Çelik Kuran Kursu’nu ziyaret eden Başkan Savran, kursiyer kadınlarla bir süre sohbet etti.

Ardından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bir işyerinin açılışına katılan Savran, işyerlerinde ziyaret ettiği esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Savran, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde incelemeleri sırasında 83 yaşındaki Mustafa Aydoğdu’nun evine konuk oldu.