Mehmet Savran'dan çat kapı ziyaret

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve 15 Temmuz Mahallesi’nde yaşayan Dönmez ve Polat ailelerinin evine misafir oldu.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Savran, sosyal medya hesaplarından kendisini çaya davet eden Dönmez ve Polat ailelerini evlerinde ziyaret etti. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve 15 Temmuz Mahallesi’nde ayrı ayrı konuk olduğu her iki ailenin evinde de bir süre kalarak aile fertleri ile sohbet eden Savran, çocuklarla da yakından ilgilendi.

Konuk olduğu evlerde, Nevşehir Belediyesi’nin Nevşehir’i daha modern ve sağlıklı bir geleceğe taşıyacak çalışmalarını anlatan ve vatandaşların görüşlerini dinleyen Savran, vatandaşların beklentilerini karşılayacak hizmetlere imza atmak için heyecanla çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.