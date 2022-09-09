Mehmet Savran'dan Blok Bims'e ziyaret

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Niğde yolu üzerinde yer alan Blok Bims fabrikasını gezdi. Fabrikadaki üretimler hakkında bilgiler alan Savran, işçilerle birlikte öğle yemeği yedi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, kentteki sanayi işletmelerine yönelik ziyaretleri kapsamında beraberinde başkan yardımcısı Mustafa Alevli ile birlikte Nevşehir’in bims sektöründe öncü kuruluşlarından olan Blok Bims fabrikasını gezdi. Savran, burada hem sektör hakkında hem de ponza taşının madenden çıkarılmasından ürün haline gelene kadar geçirdiği işlemler hakkında Ertaş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Musa Ertaş ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Ertaş ve Mustafa Ertaş’tan bilgiler aldı.

Fabrika çalışanları ile de bir süre sohbet eden Savran daha sonra işçiler ile birlikte fabrika yemekhanesinde öğle yemeği yedi.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Nevşehir’in sanayi alanında da önemli bir yatırım merkezi olma bağlamında büyümeye, gelişmeye devam ettiğini görmekten memnuniyet duyduğunu belirten Savran, “Şehrimizde istihdama katkı sağlayan fabrikalarımızı incelemekten, onların ürünlerini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Nevşehir Belediyesi olarak sanayicilerimizin yanında yer almak, onları dinlemek, onları yüreklendirmek, varsa çözmemiz gereken sorunları bilmek istiyoruz.” dedi.