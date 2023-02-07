Mehmet Savran'dan birlik mesajı

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok kentte etkili olan deprem sonrası devletin tüm imkanları ile yaraları sarmak için teyakkuz halinde olduğunu belirterek, “Bu zor günleri birlik olarak atlatacağız.” dedi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilde hissedilen depremin ardından Nevşehir’de, Nevşehir Valiliği öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde yardımların kabul edildiği Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nu ziyaret etti. Burada görev alan Nevşehir Belediyesi personelleri, gönüllüler ve diğer kamu çalışanlarına kolaylıklar dileyen Savran, bağış için gelen vatandaşlarla da sohbet etti.

Kampanyaya kısa sürede ciddi bir destek sağlayan Nevşehirlilere teşekkür eden Savran, kampanya çerçevesinde toplanacak olan battaniye, elektrikli ısıtıcı, temel gıda malzemeleri, bebek bezi, mont, bot, atkı, bere, eldiven, uyku tulumu, hijyen seti ve barınma malzemelerinin AFAD’ın koordinesinde deprem bölgesine ulaştırılacağını kaydetti.

Savran, “Dün gece sabaha doğru meydana gelen deprem ilimizde de hissedildi. Artçılar devam ederken öğle saatlerinde meydana gelen ikinci depremle sarsıldık. Depremde ciddi bir şekilde zarar gören illerimizde kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bizde olayın ilk saatlerinden itibaren şehrimizde valiliğimiz öncülüğünde belediyemiz ve tüm kamu kuruluşlarımız takipteyiz ve bir yardım kampanyası başlattık. Burada önemli olan bir dağınıklık yaşamadan yardımların tek elden toplanarak deprem bölgesine iletilebilmesi. Kampanya ile birlikte vatandaşlarımızın bağışlarını Damat İbrahim Paşa Kapalı Spor Salonu’nda kabul etmeye başladık. Burada hem belediye personellerimiz, hem gönüllüler hem de diğer kamu çalışanları görev yapıyor. Buranın haricinde kampanyaya katılmak isteyen ancak aracı olmayan ve belediyemize ulaşan vatandaşlarımızın yardımlarını evlerinden ve işyerlerinden alarak buraya getiriyoruz. Sıkıntılı bir süreçteyiz, ciddi bir felaketle karşı karşıyayız ama devletimiz büyük. Olayın hemen ardından tüm imkânlarını seferber eden devletimiz deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlarımız da şu anda deprem bölgesindeler. AFAD ve Kızılay yaraları sarmak için büyük çaba gösteriyor. Ayrıca belediyelerimiz sürekli olarak buraya iş makinesi ve personel sevk ediyor. İnşaallah bu zor günleri birlik olarak atlatacağız.” diye konuştu.