Mehmet Savran'dan bayram ziyareti

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Belediye Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Nissara AVM’de işyerlerini ziyaret ederek esnafların ve vatandaşların yaklaşan Kurban Bayramı’nı kutladı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Beraberinde başkan Yardımcıları Nafiz Dirikoç ve Furkan Feralan ile birlikte ilk olarak Belediye Caddesi’ni gezen Başkan Savran, cadde üzerindeki esnaflarla birlikte çay içerek sohbet etti. Esnafların talep ve önerilerini dinleyerek belediye olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Savran ardından Atatürk Bulvarı üzerinde ve Nissara AVM’de bulunan işyerlerini ziyaret etti.

Hayırlı ve bereketli kazançlar dilediği esnafların ve bayram alışverişine çıkan vatandaşların yaklaşan Kurban Bayramlarını tebrik eden Savran, esnaflarla ve vatandaşlarla sohbet etti.

Esnaflarla ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Savran, tüm İslam aleminin güzel bir bayram geçirmesini diledi.

Nevşehir Belediyesi olarak vatandaşların huzur ve güven içinde bir bayram geçirmeleri için gereken tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Başkan Savran, “Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde bayram tatili süresince belediye hizmetlerinin aksamaması için nöbetçi birimlerimizle sürekli sahada olacağız. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor, aileleri ile birlikte mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum.” dedi.