Mehmet Savran'dan Basın Bayramı mesajı

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Mesajında basının, iletişimin temel taşlarından ve demokrasinin işlemesini sağlayan en önemli araçlardan biri olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, tarafsız ve özgür bir basının varlığının, modern ve güçlü demokrasilerin olmazsa olmazı olduğunu vurguladı. Bu kapsamda, kamuoyunun haber alma hürriyetinin en önemli dönüm noktası olarak nitelendirebilecek ve her yıl "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak kutlanmaya başlanan 24 Temmuz 1908 tarihinin, Türk basınında sansürün kaldırılarak basın mensuplarının ülkede daha demokratik şartlarda ve özgür ortamda görev yapmaları açısından önemli adımın atıldığı çok özel bir gün olduğunu belirten Savran, “Basınımız, demokratik toplumların vazgeçilmez unsuru olarak, zaman mefhumu gözetmeksizin zor şartlarda görev yapan çalışanlarıyla, vatandaşlarımızın hızlı ve gerçekçi yayınlarla bilgilendirilmesi yanında, kamu-vatandaş iletişiminin sağlıklı yürütülmesi anlamında da önemli bir görev yürütmektedir. Gece gündüz halkın doğru haber alma özgürlüğü için çalışan gazeteciler, demokrasimizin de en önemli güvencelerindendir.

Basınımızın bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da şehrimizi daha güzele ve ileriye taşımak adına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; basında sansürün kaldırılışının 115'inci yıl dönümünde, İlimizde faaliyet gösteren yerel ve yaygın gazete, televizyon, radyo, dergi, internet haber siteleri ve haber ajanslarında görev yapan tüm değerli gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, vefat eden basın mensuplarını rahmetle yâd ediyorum. Nevşehir’in gelişmesinde ve değişmesinde, halkımızın doğru habere ulaşmasında, şehrimizin ihtiyaçlarının tespitinde bize yol göstermeleri nedeniyle kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum.’’ dedi.