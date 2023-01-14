Mehmet Savran'dan Almanya'ya Erdoğan mektubu

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Almanya’da yaşayan Nevşehirlilere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaleme aldığı mektubu ulaştırdı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Parti Genel Merkezi tarafından verilen görevlendirme ile ziyaret, inceleme, görüşme ve hemşehri buluşmaları gerçekleştirmek üzere Almanya’ya gitti. 16 Ocak 2023 tarihine kadar burada kalacak olan Açıkgöz ve Savran, ilk olarak Nevşehirlilerin yoğun olarak yaşadığı Neuss kentine geçti. Burada Nevşehirli iş insanları ile buluşan Açıkgöz ve Savran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik kaleme aldığı mektubu ulaştırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaleme aldığı mektupta yurt dışındaki vatandaşlar için bugüne kadar hayata geçirilen projelerin altını çizerken 2023 seçimlerinin önemine dikkat çekiyor.

Erdoğan’ın mesajında, yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye’yi, en iyi şekilde temsil ettikleri belirtiliyor. Yurt dışındaki vatandaşların, sosyal, siyasal, ekonomik ve bilim alanında büyük başarılar gösterdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, Türk devletinin de tüm imkanlarıyla yurt dışındaki Türklerin yanında olduğunu ifade ediyor.

Mektubunda, ülkemizin geleceğinde söz sahip olabilmeniz için elli yıldır hasretle beklediğiniz oy sandıklarını sizlere getirdik diyen Erdoğan, 2023 seçimlerinin önemine değinirken, "Ülkemizin geleceğine yönelik en güçlü desteği vermeye devam edeceğinize olan inancım tamdır" ifadelerine yer veriyor.

Gurbette yaşayan hemşehrileri ile buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Savran, gösterdikleri ilgi ve samimiyetlerinden dolayı gurbetçilere teşekkür etti.

Açıkgöz ve Savran, hafta sonu Almanya’nın farklı kentlerinde hemşehrileri ile buluşmaya katılım gösterdi.