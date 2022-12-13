Mehmet Savran'dan Adnan Doğu'ya tebrik

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı görevine atanan Adnan Doğu’yu tebrik etti.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Dirikoç ile birlikte MHP İl Başkanı Adnan Doğu’yu ziyaret etti. MHP İl Başkanlığı’nda gerçekleşen ziyarette, Nevşehir Belediye Meclis Üyeliği görevini sürdürürken MHP Genel Merkezi tarafından partisinin il başkanlığı görevine atanan Doğu’yu tebrik eden Savran, kendisine yeni görevinde başarılar diledi.

Doğu ise ziyaretten duyduğu memnuiyeti dile getirerek Belediye Başkanı Savran ve Dirikoç’a teşekkür etti.