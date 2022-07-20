Mehmet Savran'dan 68'inci yıl kutlama mesajı

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir’in Bakanlar Kurulu kararı ile 20 Temmuz 1954 tarihinde il oluşunun 68. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, yayımladığı kutlama mesajında: “Sadece bir mekân olmanın çok ötesinde olan, tılsımıyla herkesi etkileyen, ruhsal dokusuyla ortaya bir karakter koyan, nev-i şahsına münhasır bir şehir olan Nevşehir’imizin il oluşunun 68. yıl dönümünü kutluyorum. Güzel şehrimiz, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış adeta medeniyetler beşiği olmuştur. Eşsiz coğrafyası, kültürel ve tarihi dokusuyla da zaman içinde Türkiye’nin turizm denilince akla ilk gelen şehirlerinden biri haline gelmiştir. Her zaman konuşmalarımda ifade ettiğim gibi, Nevşehir halkı tüm hizmetlerin en iyisine layıktır. Çünkü Nevşehir; samimiyetin, misafirperverliğin, hoşgörünün ve barışın şehridir" dedi.

Nevşehir ve Nevşehirliler için ne yapsalar az olacağının bilgisini veren Savran, "Devleti yönetenlerin halkın karşısında değil, halkın yanında olduğu, halkla iç içe olduğu siyasi anlayışa sahip bir partinin neferi olarak, Nevşehir’imiz için en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Nevşehir’imizin il oluşunun 68. yıl dönümü vesilesiyle öncelikle şehrimizin kurucusu Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’yı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Aynı zamanda Nevşehir’in il oluşu süresinde katkısı olan, güzel şehrimize hizmet etmiş ve etmekte olan herkese teşekkür ediyorum. Sizlerin huzurunda da, bana, memleketime hizmet etme imkânı veren Allah’a hamd ediyor, şehrimizi daha iyi yerlere taşıma noktasında üzerimize düşen her şeyi heyecanla yapmakta olduğumuzu belirtmek istiyorum. Güzel şehrimin her bir ferdini sevgiyle selamlıyorum” dedi.