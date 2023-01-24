Mehmet Savran'dan '3 Aylar' mesajı

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, mübarek üç ayların başlangıcı dolayısıyla mesaj yayınladı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Mübarek üç ayların ülkemize, memleketimize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni eden Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Her yıl manevi bir yenilenme iklimi olarak müjdelerle gelen mübarek üç aylara kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Allah’ın rahmetinin üzerimize manevi bir sağanak gibi yağdığı, lütuf ve kereminin bizleri kuşattığı mübarek üç ayların manevi iklimiyle birlikte huzurunu yaşıyoruz. Üç aylar, her şeyden önce bir arınma ve yenilenme mevsimidir.

Dolayısıyla rahmet, bereket ve mağfiret dolu bu günleri müminlere açılmış bir fırsat kapısı olarak bilerek bu gün ve geceleri Rabbimizin rızasını kazanmak için vesile kılalım. Böylesi günler kalplerimizi sevgiyle dolduran, birbirimize hoşgörülü ve saygılı olmamız gerektiğini bizlere hatırlatan, kardeşlik, arkadaşlık, yardımlaşma gibi duygularımızı artıran ve biz kullarını Allah’a yakınlaştıran günlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi feyizli ve bereketli gecelerin yer aldığı mübarek üç ayların, vatanımıza, milletimize ve tüm Ümmet-i Muhammed'e bereket, hayır, huzur, şükür ve daimi iman getirmesini dilerim.”