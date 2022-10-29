Son Dakika

Mehmet Savran'dan 29 Ekim mesajı

GÜNDEM 29.10.2022, 12:45
Mehmet Savran'dan 29 Ekim mesajı

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde destansı bir inanç ve kararlılıkla ve Türk halkının tüm imkânsızlıklara rağmen eşine az rastlanır tarihi bir zafer kazandığı Kurtuluş Savaşı sonrasında, milli iradenin tecellisinin, cumhuriyetin ilanıyla sağlandığını belirterek Cumhuriyetin 99. yıldönümünü milletçe kutlamanın büyük gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

29 Ekim 1923’ün gurur dolu tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu kaydeden Savran, “ Tarih 29 Ekim 1923… Bundan tam 99 yıl önce, temelinde kan ve iman, azim ve gözyaşı, vatan ve millet sevgisi olan; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun idare” olarak ifade ettiği geleceğimizin teminatı, dirilişin sembolü Cumhuriyet’imiz ilan edilmiştir. Ve o gün bugündür, “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.” Ne mutlu bizlere ki bugün, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu, büyük bir sevinç ve gururla hep birlikte yaşıyoruz. Bayramımız kutlu olsun.” dedi.

Mesajında gençlere de seslenen Savran şu ifadelere yer verdi;

“Sevgili Gençler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, “Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.” diyerek Cumhuriyet’i koruyup kollamak, büyütmek ve yarınlara taşımak gibi kutsal bir sorumluluğu sizlere vermiştir.  Neredeyse bir asırlık ama hâlâ capcanlı, hâlâ ışıl ışıl olan Cumhuriyet, düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister. Bizi biz yapan merhamet, adalet ve hoşgörü gibi değerleri kendi hayat bakışında taşıyan, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür gençler, bu emanete sahip çıkmaya sizi muktedir gören Atatürk’ün  ilke ve inkılapları bu yolda size ışık olacaktır. Bu emaneti korumak için üzerinize düşen sorumluluğun bilincinde olduğunuzu ve bu doğrultuda kendinizi geliştirdiğinizi ve hep önünüze umutla baktığınızı biliyoruz. Bir zamanların gençleri, bugünün yetişkinleri olarak size olan inancımız sonsuz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin ilanının 99. yıldönümünü kutladığımız bu anlamlı günde, başta Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve O'nun kahraman silah arkadaşları ile bugüne kadar ülkemizde meydana gelen, hain terör örgütleri tarafından düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden tüm şehitlerimize, gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize uzun ömürler ve sıhhatli bir yaşam diliyo    

Yorumlar (0)
13
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Galatasaray 11 21
4. Trabzonspor 11 21
5. Başakşehir 10 20
6. Beşiktaş 11 19
7. Konyaspor 11 19
8. Kayserispor 11 19
9. Gaziantep FK 10 15
10. Alanyaspor 11 13
11. Kasımpaşa 11 13
12. Karagümrük 11 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Hatayspor 10 10
16. Giresunspor 10 9
17. Ankaragücü 10 8
18. İstanbulspor 10 8
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 9 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Boluspor 9 16
6. Sakaryaspor 10 15
7. Rizespor 9 14
8. Samsunspor 10 14
9. Bandırmaspor 9 13
10. Manisa FK 9 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 10 12
13. Adanaspor 10 11
14. Göztepe 9 11
15. Erzurumspor 9 10
16. Ö.K Yeni Malatya 11 9
17. Altay 10 8
18. Gençlerbirliği 9 6
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. Arsenal 11 28
2. M.City 11 26
3. Tottenham 12 23
4. Newcastle 12 21
5. Chelsea 11 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 12 18
8. Liverpool 11 16
9. Brighton 11 15
10. West Ham United 12 14
11. Brentford 12 14
12. Everton 12 13
13. Crystal Palace 11 13
14. Bournemouth 12 13
15. Aston Villa 12 12
16. Southampton 12 12
17. Leicester City 12 11
18. Leeds United 11 9
19. Wolves 12 9
20. Nottingham Forest 12 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 31
2. Barcelona 11 28
3. Atletico Madrid 11 23
4. Real Sociedad 11 22
5. Real Betis 11 20
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Villarreal 11 18
8. Osasuna 11 17
9. Valencia 11 15
10. Rayo Vallecano 11 15
11. Real Valladolid 11 14
12. Mallorca 12 13
13. Espanyol 12 11
14. Celta Vigo 11 11
15. Almeria 11 10
16. Sevilla 11 10
17. Getafe 11 10
18. Girona 11 9
19. Cadiz 11 7
20. Elche 11 4