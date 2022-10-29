Mehmet Savran'dan 29 Ekim mesajı

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde destansı bir inanç ve kararlılıkla ve Türk halkının tüm imkânsızlıklara rağmen eşine az rastlanır tarihi bir zafer kazandığı Kurtuluş Savaşı sonrasında, milli iradenin tecellisinin, cumhuriyetin ilanıyla sağlandığını belirterek Cumhuriyetin 99. yıldönümünü milletçe kutlamanın büyük gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

29 Ekim 1923’ün gurur dolu tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu kaydeden Savran, “ Tarih 29 Ekim 1923… Bundan tam 99 yıl önce, temelinde kan ve iman, azim ve gözyaşı, vatan ve millet sevgisi olan; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun idare” olarak ifade ettiği geleceğimizin teminatı, dirilişin sembolü Cumhuriyet’imiz ilan edilmiştir. Ve o gün bugündür, “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.” Ne mutlu bizlere ki bugün, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu, büyük bir sevinç ve gururla hep birlikte yaşıyoruz. Bayramımız kutlu olsun.” dedi.

Mesajında gençlere de seslenen Savran şu ifadelere yer verdi;

“Sevgili Gençler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, “Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.” diyerek Cumhuriyet’i koruyup kollamak, büyütmek ve yarınlara taşımak gibi kutsal bir sorumluluğu sizlere vermiştir. Neredeyse bir asırlık ama hâlâ capcanlı, hâlâ ışıl ışıl olan Cumhuriyet, düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister. Bizi biz yapan merhamet, adalet ve hoşgörü gibi değerleri kendi hayat bakışında taşıyan, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür gençler, bu emanete sahip çıkmaya sizi muktedir gören Atatürk’ün ilke ve inkılapları bu yolda size ışık olacaktır. Bu emaneti korumak için üzerinize düşen sorumluluğun bilincinde olduğunuzu ve bu doğrultuda kendinizi geliştirdiğinizi ve hep önünüze umutla baktığınızı biliyoruz. Bir zamanların gençleri, bugünün yetişkinleri olarak size olan inancımız sonsuz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin ilanının 99. yıldönümünü kutladığımız bu anlamlı günde, başta Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve O'nun kahraman silah arkadaşları ile bugüne kadar ülkemizde meydana gelen, hain terör örgütleri tarafından düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden tüm şehitlerimize, gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize uzun ömürler ve sıhhatli bir yaşam diliyo