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Mehmet Savran'dan 29 Ekim mesajı

GÜNDEM 29.10.2023, 08:00
Mehmet Savran'dan 29 Ekim mesajı

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Cumhuriyet’in 100. yılını kutlamanın onur, gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
Mesajında, Cumhuriyet'in ilanının, milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Cumhuriyet'in kazandırdığı değer, inanç ve kararlılıkla yürüyen Türk milletinin, demokrasisinden, birlik, beraberliğinden ve bölünmez bütünlüğünden asla taviz vermeyeceğini kaydetti.

 100. yılında maziden atiye Türkiye Yüzyılı’na yakışır azim, kararlılık ve ilk günkü milli ruh ile Cumhuriyet Bayramı’nı kutladıklarını ifade eden Savran, mesajında daha sonra gençlere seslenerek şu ifadelere yer verdi;

“Sevgili Gençler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.’ diyerek Cumhuriyet’i koruyup kollamak, büyütmek ve yarınlara taşımak gibi kutsal bir sorumluluğu sizlere vermiştir.  100 yıl geçse de hâlâ capcanlı, hâlâ ışıl ışıl olan Cumhuriyet, düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister.

Bizi biz yapan merhamet, adalet ve hoşgörü gibi değerleri kendi hayat bakışında taşıyan, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür gençler, bu emanete sahip çıkmaya sizi muktedir gören Atatürk’ün ilke ve inkılapları bu yolda size ışık olacaktır. Bu emaneti korumak için üzerinize düşen sorumluluğun bilincinde olduğunuzu ve bu doğrultuda kendinizi geliştirdiğinizi ve hep önünüze umutla baktığınızı biliyoruz. Bir zamanların gençleri, bugünün yetişkinleri olarak size olan inancımız sonsuz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, gazilerimizi, canlarıyla bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”

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