Mehmet Savran'dan 2000 Evler çıkarması

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince bir süre önce 2000 Evler Mahallesi TOKİ Konutlarına yapılan parkta vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinleri, daha önce atıl vaziyetteki alanı kısa sürede muhteşem bir park alanına dönüştüren Başkan Savran ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın yaz aylarında 2000 Evler Mahallesi TOKİ Konutları çevresindeki incelemeleri sırasında, mahalle sakinleri bu bölgede atıl vaziyette duran alana park yapılması yönündeki taleplerini Başkan Savran’a iletti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Savran’ın talimatı ile birlikte toplam 9 bin metre kare büyüklüğündeki alanda park yapımı için çalışmalara başladı. İçerisinde mahalle sakinlerinin spor yapabilmeleri için spor kondisyon aletlerinin yerleştirildiği, 600 metre uzunluğunda SBR zemin yürüyüş yolunun yapıldığı, kent mobilyalarının konulduğu ve çok sayıda ağaç dikiminin yapıldığı park geçtiğimiz haftalarda hizmete açıldı.

Kısa sürede muhteşem bir parka kavuşan mahalle sakinleri bugün Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ı teşekkür için mahallelerine davet etti. Park alanı içerisinde vatandaşlarla bir araya gelerek birlikte çay içen Savran, park alanı içerisine önümüzdeki aylarda basketbol ve futbol sahalarının da yapılacağı müjdesini verdi.

Belediye olarak son iki yıl içerisinde tüm mahallelerde yeni parklar yaptıklarını ve mevcut parkları da hızla yenilediklerini kaydeden Savran, 2023 yılı yatırım programı çerçevesinde kente yeni parklar kazandırmayı sürdüreceklerini açıkladı.

Savran, “Bu şehirde yaşayan insanların mutluluğu, huzuru için tüm ekiplerimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bunun karşılığında onların yüzlerindeki tebessüm, gösterdikleri sevgi bizlerin en büyük ödülü. İnşaallah aynı gayretle yeni yılda da çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Mahalle sakinleri ise, çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Savran ve tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti.