Mehmet Savran'dan 15 Temmuz mahallesine ziyaret

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 15 Temmuz Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, mahallelerde gerçekleştirdiği incelemeleri sırasında mahalle muhtarları ve vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor. Savran, son olarak ziyaret ettiği 15 Temmuz Mahallesi’nde mahalle muhtarı Murtaza Develi ile birlikte esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Vatandaşların ve esnafların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Savran, 15 Temmuz Mahalle Muhtarı Develi ile mahallede gerçekleştirilecek olan altyapı ve üstyapı çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu. Savran, “Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz büyük altyapı ve üstyapı hamlemizi bu yıl da aynı hızla sürdüreceğiz. Mahallelerimizin varsa altyapı problemlerini çözüp yol bakım ve onarım çalışmalarının yanında yeni parkların yapımına devam edeceğiz. Her şey daha güzel bir Nevşehir için. Nevşehir için canla başla çalışmaya devam.” dedi.