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Mehmet Savran çalışmaları denetliyor
GÜNDEM 16.09.2022, 07:45
Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, mahallelerde belediye ekiplerinin çalışma alanlarında incelemelerde bulundu.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, çeşitli belediye birimlerinin mahallelerde gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde incelemeyi sürdürüyuor. Başkan Savran, son olarak 350 Evler Mahallesi ve Güzelyurt Mahallesi’ndeki belediye çalışma alanlarında incelemelerde bulundu. Savran’a mahalle gezileri sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Ersin Erol eşlik etti.
Çalışma alanlarında görevli belediye personellerine kolaylıklar dileyen Savran, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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