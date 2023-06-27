Mehmet Savran belediye çalışmalarını inceledi

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, belediye ekiplerinin çalışma alanlarında incelemelerde bulunarak belediye çalışanlarının bayramını kutladı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, farklı mahallelerde Fen İşleri Müdürlüğü, Su Kanalizasyon Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışma alanlarında incelemelerde bulundu.

Güzelyurt Mahallesi, Esentepe Mahallesi ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde belediye ekiplerinin yürüttükleri altyapı yenileme, yol bakım ve onarım, peyzaj ve park yapım çalışmaları hakkında Belediye Başkan Yardımcıları Ersin Erol ve Furkan Feralan’dan bilgiler alan Savran, çalışanlarla da bir süre sohbet ederek bayramlarını kutladı.