Mehmet Savran asker uğurladı

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve Bekdik Mahallesinde düzenlenen asker uğurlama törenlerine katıldı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, vatani görevlerini yapmak üzere askere gidecek gençler için, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve Bekdik Mahallesinde düzenlenen programlara katıldı. Burada askere gidecek olan gençlerin heyecanına ortak olan Savran, gençlere hayırlı tezkereler dileğinde bulundu.

Gençlerin ailelerini de tebrik eden Savran, programda mahalle sakinleri ile sohbet ederek gençlerle birlikte fotoğraf çektirdi.