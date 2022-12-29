Mehmet Savran'a MHP Nevşehir'den ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi Nevşehir İl Başkanı Adnan Doğu ve beraberindeki parti yöneticileri, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ı ziyaret etti.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Geçtiğimiz günlerde partisinin genel merkezi tarafından MHP İl Başkanlığı görevine atanan Adnan Doğu ve beraberindeki il yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’a iade-i ziyarette bulundu. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Doğu ve MHP İl Yönetim Kurulu Üyelerini yeni görevlerinden dolayı tebrik ederek başarılar dileyen Savran, konuklarıyla bir süre sohbet etti.

Daha önce MHP Nevşehir Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapan Adnan Doğu ile Nevşehir Belediye Meclisi çatısı altında önemli hizmetlere imza attıkları söyleyen Savran, kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.