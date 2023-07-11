Mehmet Savran 2000 Evler'e ziyaret

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 2000 Evler Mahallesi’nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek mahallede yapılması planlanan çalışmalara ilişkin incelemelerde bulundu.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, haftanın ilk iş gününe mahalle ziyaretleri ile başladı. Sabah erken saatlerde 2000 Evler Mahallesi’ne giden Başkan Savran, burada işyeri ziyaretleri gerçekleştirerek esnaflarla bir araya geldi.

Hayırlı ve bereketli kazançlar dilediği esnaflarla bir süre sohbet eden Savran, esnafların talep ve önerilerini dinledi. Mahallede devam eden ve gerçekleştirilmesi planlanan altyapı ve üstyapı çalışmaları hakkında esnaflara bilgiler veren Savran, daha sonra mahallede incelemelerde bulundu.