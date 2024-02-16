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Mehmet Özcan Sevgililer Günü’nde gençleri unutmadı
GÜNDEM 16.02.2024, 13:31
CHP Keşan Belediye Başkan Adayı Mehmet Özcan ve eşi Şengül Özcan 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle önceki gün Hastane Caddesi’nde esnafı ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu cafeleri ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, CHP Kadın Kolları ve Gençlik Kolları ile birlikte gerçekleştirilen ziyarette Sevgililer Günü’nü kutlayan ve karanfil dağıtan Özcan, 31 Mart seçimlerinde de gençlerin desteğini beklediğini belirtti.
Gençler Özcan’a büyük ilgi ve sevgi göstererek kendilerini böyle günde unutmadıkları için teşekkür ederek destek vereceklerini belirtti.
Özcan esnafı da ziyaret ederek hayırlı işler dileyerek seçimde destek istedi.
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