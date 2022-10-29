Mehmet Kanar'dan 29 Ekim mesajı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili mesaj yayımladı.BURSA (İGFA) - Dünyanın en kıymetli toprakları olan aziz vatanının 99'uncu yıl dönümü olduğuna işaret eden Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "29 Ekim 1923 günü temelleri atılan Cumhuriyetimizin 99. Yıl dönümünü büyük bir neşe ile kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘’Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır. ‘’ Bu kıymetli vatanı bize vatan yapan başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu kıymetli vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletin huzur ve sükûnunu sağlayan ve bu ulvi gaye için toprağa düşerek Şehitlik mertebesine ulaşan bütün Şehitlerimizi ve Gazilerimizi rahmetle anıyor ve manevi huzurlarında saygıyla eğiliyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eserim dediği ‘’Cumhuriyet’imizi sonsuza dek koruyacağımıza bir kez daha söz veriyorum. En zor şartlarda ve tüm imkânsızlıklara rağmen hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayan bağımsızlığından asla taviz vermeyen bir milletiz. Ülkemizin ortak geçmişini ve geleceğini paylaşıp, zorlu mücadelelerle elde ederek bizlere emanet edilen bu mirasa sahip çıkabilmek adına kararlılıkla, azimle, canla başla çalışmak görevimiz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi ‘’Türkiye Yüzyılı’’ başlıyor. Kültürel mirasımızdan ilham alınarak, yarının dünyasıyla hazırlanan Türkiye’nin otomobili TOGG, 29 Ekim’e Türkiye’nin 99. Yıl dönümünde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Gemlik Fabrikası’nda banttan indirilecek. Türkiye’nin geleceğine değer katan bu önemli proje sayesinde Türkiye Yüzyılı başlayacak. Bu vesileyle; Türkiye Cumhuriyetini bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk şehitlerimizi, gazilerimizi, şanlı tarihimizin tüm kahramanlarını saygıyla anıyorum. Onlar İstiklal Savaşımızı kazandı, yeni devletimizi kurdu, nice zorluklarla Türkiye'yi bugünlere getirdi. Şimdi sıra bizde… En büyük bayramımız milletimize kutlu olsun."