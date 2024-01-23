Mehmet Demir'den Fethiyespor'a Tam Destek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Fethiye Belediye Başkan Aday Adayı Mehmet Demir, Fethiyespor ve İnegölspor arasında gerçekleşen maçı sahada izleyerek Fethiyespor'a destek verdi.MUĞLA (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Fethiye Belediye Başkan Aday Adayı Mehmet Demir, Fethiyespor ve İnegölspor arasında gerçekleşen maçı taraftarlarla birlikte sahada izleyerek, ilçenin takımına destek oldu. Maçın 0-0 sona ermesine rağmen, Demir'in spora ve özellikle Fethiyespor'a olan bağlılığı dikkat çekti.Demir, "hedef PTT 1. Lig" dedi.

Mehmet Demir, maç sonrasında yaptığı açıklamada, bir kent için sporun ve sporcuya verilen desteğin, o kentin kalkınmasında kritik bir rol oynadığını vurguladı. "Sahaya her çıkışında kalbimiz lacivert beyaz atıyor!" diyerek Fethiyespor'a olan tutkusunu dile getirdi.

Fethiye Belediye Başkanı olması durumunda, rekor oy alacağını ve Fethiye Belediyesi'nin sporun her dalına her düzeyde destek sağlayacağının altını çizen Demir, "Fethiyespor’a ve ilçemizin tüm spor dallarına şampiyonluklar yaşatmak için elinden gelen tüm desteği vereceklerini" belirtti. Bu desteğin, ilçe spor camiasıyla birlikte, koordineli ve etkin bir şekilde sunulacağını da ekledi.

Mehmet Demir, "Spor, gençlerimizin ve çocuklarımızın gelişimi için vazgeçilmezdir. Fethiye Belediyesi olarak, spora ve sporcuya desteğimiz, kentimizin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak. Fethiyespor'un başarıları, Fethiye'nin tanıtımına ve kent halkının birlikteliğine büyük katkılar sunacak," dedi.

Demir'in bu açıklamaları, Fethiye'de spora verilecek desteğin önemini ve Fethiyespor'a olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Fethiye Belediyesi'nin, Mehmet Demir başkanlığında sporun ve sporcunun yanında güçlü bir duruş sergileyeceğine dair umutlar arttı.