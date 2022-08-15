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Mehmet Çetinkaya a Gazete’de
GÜNDEM 15.08.2022, 11:27
Bursa’nın deneyimli gazetecilerinden Mehmet Çetinkaya, yepyeni bir vizyon, yönetim ve bembeyaz bir sayfayla yuvası a Gazete’ye genel müdür olarak döndü.BURSA (İGFA) - Haber, köşe yazıları ve röportajlarıyla sadece Bursa ve Türkiye’nin değil Avrupa’nın da nabzını tutan ve gündem belirleyen Mehmet Çetinkaya, yuvasına a Gazete Genel Müdürü olarak döndü.
Çetinkaya, şehre dair tespitlerini a Gazete'nin değerli okuyucular için aktarmaya da devam edecek.
30 yılı aşkın deneyimiyle kent ve ülke gündemine yönelik değerlendirmelerde bulunan Mehmet Çetinkaya, yuvasında dijital çağın gerekliliklerini de içine alan bir yayımcılık anlayışıyla a Gazete'ye değer katacak.
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