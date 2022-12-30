Mehmet Akif Balta, DSİ Genel Müdürü oldu

Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Balta, Devlet Su İşleri Genel Müdürü oldu.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğünde 2000 yılından beri çeşitli birimlerde Mühendis, Şube Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı ve Bölge Müdürü olarak görev yapmış olan, 29 Temmuz 2021 tarihinden itibaren ise DSİ Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yürüten Mehmet Akif Balta, 28 Aralık 2022 tarihinde, Prof. Dr. Lütfi Akca'dan DSİ Genel Müdürlüğü görevini devralarak çalışmalarına başladı.

Görevi devraldıktan sonra yazılı bir açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “DSİ ülkemizin kalkınmasında kilometre taşlarından olup, bir markadır. DSİ’nin hizmetlerinden faydalanmayan tek bir vatandaşımız yoktur. Düne kadar olduğu gibi bundan sonrada durmadan, yılmadan, yorulmadan ve gece gündüz demeden daha çok çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Su, hayatın merkezinde olduğu gibi kalkınmanında merkezindedir. Susuz bir kalkınmanın mümkün olmadığı aşikârdır" diyen Balta, "Bundan dolayı kurumuzun çalışmalarının önemi artmıştır. Her gün bir önceki günden daha çok çalışmamız gerekmektedir. Yarın karşılaşacağımız sorunları aşmak için bugün daha çok çalışacağız. Su kaynaklarının yönetiminde, günümüz şartları dikkate alındığında“risk yönetimi” anlayışımızın merkezini teşkil etmektedir. Çünkü iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı risklerin yanı sıra kuraklık, sel ve taşkınların tabiatında var olan belirsizliklerde bulunmaktadır. Bu belirsizlikleri ortadan kaldırmak içinde su yönetiminin en tepesinde, suyu planlayan ve bu plan dâhilinde su yapılarını inşa eden DSİ gelmektedir. Bu tesisleri inşa ederken ülkemizin su arzını arttırmayı su talebini ise azaltmayı mümkün kılacak mühendislik çözümler üretme gayreti içindeyiz" diye konuştu.