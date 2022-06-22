Meclis temmuz ayında da yoğun çalışacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin TBMM İçtüzüğü’nün 5 inci maddesine göre, 1 Temmuz 2022’de tatile girmeyerek çalışmalarına devam edecek.

ANKARA (İGFA) – TBMM Genel Kurulu, denetim konularının görüşülmeyerek Gündemin “Kanun Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında yer alan işlerin görüşülmesi ve bu birleşimlerinde saat 24:00’e kadar çalışmalarını sürdürmesi önerisi kabul edildi.

Genel Kurulda ayrıca, TBMM İçtüzüğü’nün 5 inci maddesine göre, 1 Temmuz 2022’de tatile girmeyerek çalışmalarına devam edecek.