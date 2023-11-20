Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan 'Dünya Çocuk Hakları' mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Çocuklarımıza hak ettikleri, çiçeklerle bezeli, sokaklarında gülücüklerin yankılandığı, kalpleri gibi tertemiz bir dünya kurmak zorundayız. Bu bilinçle takatimizin sonuna kadar çalışacağız.” ifadesini kullandı.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Kurtulmuş mesajında, "Çocuklarımızın korunma, beslenme, eğitim ve yaşam gibi en temel haklarının temini için küresel ölçekte birçok mekanizma hayata geçirilmiş olsa da modern dünyanın zayıflara karşı gösterdiği taraflı, vurdumduymaz, merhametsiz tutumu en çok da çocukları etkilemekte, bedenlerinde ve zihinlerinde onarılması imkânsız derin yaralar açmaktadır. Medeniyetimiz bizleri, merhamete en çok ihtiyaç duyan çocukların her şart altında korunup gözetilmesi, yaralarının sarılması, yüklerinin hafifletilmesi hususlarında öğütler ve sorumlu tutar. Atalarımız, vakıflarını, kurumlarını ve sosyal yaşamını tarih boyunca bu doğrultuda kurgulamış, çocuğun üstün yararı ilkesini daima gözetmiştir. Çocuklarımıza hak ettikleri, çiçeklerle bezeli, sokaklarında gülücüklerin yankılandığı, kalpleri gibi tertemiz bir dünya kurmak zorundayız. Bu bilinçle takatimizin sonuna kadar çalışacağız. Filistin’de, Gazze'de ve dünyanın her yerinde çelik tellerle örülü sınırların ardında neşeyle keder, oyunla savaş, hayatla ölüm arasında sıkışmış tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyor, kayıplarımızı rahmetle anıyorum" ifadeleri yer aldı.