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Meclis Başkanı Kurtulmuş Prag yolcusu

GÜNDEM 22.10.2023, 17:49
Meclis Başkanı Kurtulmuş Prag yolcusu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırım Platformu 2'nci Parlamenter Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Çekya'nın başkenti Prag'a gidecek.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çekya Parlamentosunun ev sahipliğinde 23-24 Ekim'de düzenlenecek zirveye, 28 meclis başkanı, 12 meclis başkan yardımcısı, 2 komisyon başkanı ve 5 uluslararası organizasyon katılacak.

Zirve kapsamında, açılış ve Genel Kurul oturumu yapılacak.

Meclis Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, TBMM Başkanı Kurtulmuş ve katılımcı parlamento başkanlarının konuşma yapacağı Genel Kurul oturumunda, Kırım'daki durum hakkında sunumlar gerçekleştirilecek.

Zirveye katılan meclis başkanlarıyla temaslarda bulunması da öngörülen Kurtulmuş'a ziyaretinde, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ile CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer eşlik edecek.

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